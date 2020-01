El cineasta Scott Derrickson, director de la película “Doctor Strange: In the multiverse of madness”, segunda entrega de esta saga de Marvel, renunció a su cargo por presuntas diferencias creativas con los estudios cinematográficos. En un comunicado la empresa aclaró que la separación fue amistosa y aún se desconoce quién ocupará la silla del director que concluirá la cinta que se estrenará en mayo del 2021.

El elenco de la película “Harley Quinn: Birds of Pray” visitará México para promocionar la cinta antes de su estreno, el 7 de febrero a nivel internacional. Margot Robie y sus compañeras Rossie Pérez, Jurnee Smollett-Belly Mary Elizabeth Winstead compartieron un video en redes sociales en donde aseguran estar emocionadas por visitar nuestro país.

El estado de salud de la cantante Alejandra Guzmán se reporta estable, luego de que este jueves fue operada de emergencia de la cadera por secuelas del material tóxico que le inyectaron en los glúteos hace algunos años. (Paco Morales González, Foto: Cuartoscuro)