Joaquin Phoenix fue detenido este viernes durante la protesta semanal contra el cambio climático que organiza Jane Fonda en los alrededores del Capitolio, en Washington D.C. Además de Phoenix, también fue arrestado Martin Sheen. Previo a las detenciones, la Policía advirtió a los manifestantes que la captura era inminente si no cooperaban y se dispersaban. La Policía no reveló cuánto tiempo permanecerán bajo arresto ambos actores.

Fernando del Solar continúa hospitalizado y en terapia intensiva en la Ciudad de México, luego de que fuera ingresado el 23 de diciembre pasado por un cuadro de neumonía. El representante del conductor, aseguró que continúa mejorando, en observación, pero con una actitud positiva para pronto ser dado de alta, sin embargo, los doctores no han mencionado una fecha probable para que del Solar abandone el hospital.

Daddy Yankee y su equipo de trabajo, donarán 100 generadores de electricidad, así como suministros y otros artículos de primera necesidad a los afectados del sur de Puerto Rico, por el terremoto del 7 de enero. El cantante aseguró estar comprometido con sus compatriotas por lo que estará pendiente de lo que necesiten para poder ayudarlos. (Por Katia Plascencia Muciño)