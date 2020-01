El cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo falleció a los 77 años, en Guadalajara, informó la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto en su cuenta de Twitter. Detalló que instruyó a IMCINE y la Cineteca Nacional para que se prepare un homenaje. El director comenzó su carrera 1972 con la cinta La verdadera vocación de Magdalena y se identificó en su filmografía como un creador polémico, con películas como Doña Herlinda y su hijo, La Tarea, La pasión según Berenice y De noche vienes Esmeralda, entre muchas más.

El tapatío Guillermo del Toro utilizó las redes sociales para lamentar el fallecimiento de Jaime Humberto Hermosillo y escribió, “Falleció mi maestro – uno de los grandes y una de las personas que transformó la cultura fílmica de en Guadalajara. Siempre un hombre digno, valiente, trasgresor y coherente. Ver La pasión según Berenice, me hizo creer que se podía ser cineasta en provincia”.

La cinta mexicana Esto no es Berlín, de Hari Sama, fue nominada a los premios The GLADD Media, en Estados Unidos, junto a cintas como Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Estos premios reconocen los medios que representan de manera justa a la comunidad LGBT+ y los problemas que aquejan sus vidas.