La cantante Demi Lovato anunció que actuará en la 62 entrega de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el 26 de enero próximo en Los Ángeles, California. Mediante sus redes sociales, la artista publicó una fotografía en la que da a conocer que prepara su regreso a los escenarios tras la sobredosis que sufrió en 2018.

El actor mexicano Gael García Bernal será parte del elenco de una miniserie apocalíptica por HBO Max que se basará en la novela “Station Eleven” y que se estrenará este año. La miniserie contará con 10 episodios y la trama seguirá las historias de los supervivientes a un virus letal que destruye el mundo conocido.

La actriz de doblaje Andrea Arruti, quien prestó su voz a la versión infantil de Elsa en Frozen, Diamond Tiara en My Little Pony y Neeko en League of Legends, falleció, sin que hasta el momento se hayan revelado las causas de muerte. Al parecer el fallecimiento de la actriz de 21 años ocurrió durante los primeros días del año, pero la información fue confirmada hasta este pasado fin de semana. (Por Claudia Arellano Estrada)