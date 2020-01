The Strokes, Foals, Death Cab For Cutie, Kings of Leon, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, entre otros, son algunas de las bandas que se presentarán en el Corona Capital Guadalajara, festival musical que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo.

En tanto, Joey Kramer, baterista de Aerosmith, está demandando a sus compañeros porque estos no le permitirán tocar cuando la banda sea homenajeada esta semana durante los eventos de los Premios Grammy. ​El músico de 69 años, asegura que sus compañeros le exigieron que se ganara de nuevo su puesto tocando una serie de solos en los ensayos para demostrar que estaba “en un nivel apropiado”.

Finalmente, la actriz estadunidense Meryl Streep puso en venta un penthouse que posee en el barrio neoyorquino de Tribeca por 15.8 millones de dólares. Es la tercera vez que Streep saca al mercado su Penthouse de Nueva York, que ya en dos anteriores ocasiones se retiró sin que se encontrara comprador. (Por Claudia Arellano Estrada)