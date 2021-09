La presentadora peruana Laura Bozzo aseguró que ni muerta se irá de México, luego de señalar que suspenderá su cuenta de Twitter por dos semanas, porque, según dijo, fue “hackeada” el día de ayer.

El actor Leonardo DiCaprio decidió invertir en dos empresas que desarrollan carne a partir de células animales, además de convertirse en uno de sus asesores. DiCaprio, no especificó cuánto invertirá en las dos empresas, pero ya es inversor en la empresa de hamburguesas, salchichas y albóndigas de origen vegetal Beyond Meat.

Netflix lanzó el tráiler de su documental “Britney vs Spears”, que destapará los secretos de la cantante hasta su libertad de la tutela legal de su padre tras 13 años. El filme, dirigido por Erin Lee Carr, se estrenará en la plataforma el próximo 28 de septiembre. (Por Katia Plascencia Muciño)