Con el mexicano Hirving “Chucky” Lozano de titular y jugando 77 minutos, el Nápoles sacó importante triunfo de visitante al imponerse 1-0 sobre el Milan en el de Estadio San Siro con lo que hecho a perder la fiesta del aniversario numero 122 del club rossonero.

Apenas al minuto 5, Elif Elmas, marcó el solitario del triunfo de Napoli con lo que llegó a 39 puntos para ubicarse en el segundo lugar de la clasificación general de la Serie A de Italia, solo superado por el Inter.

En España, el líder Real Madrid no pudo con defensivo Cádiz y se tuvo que conformar con empate a cero goles en la cancha del Santiago Bernabéu; en la continuación de la fecha 18.

Con gol de último minuto el Bilbao venció 3-2 al Betis que no contó con ningún mexicano, Diego Lainez se quedó en la banca y Andrés Guardado continua en cuarentena por Covid.

Por su parte, el Getafe derrotó 1-0 al Osasuna, en juego en el que otra vez no apareció JJ Macías.

Con el delantero mexicano Raúl Jiménez de titular y jugando 89 minutos, el Wolverhampton empató a cero goles con el Chelsea en duelo de la jornada 18 de la Liga Premier de Inglaterra.

Mientras que el Manchester City goleó 4-0 al Newcastle y el equipo que dirige Pep Guardiola se mantienen en la cima de la clasificación con 44 puntos.

En Holanda, el mediocampista mexicano Edson Álvarez fue titular y tuvo buena actuación con el Ajax que derrotó por 2-0 al Feyenoord.

El PSV goleó al Waalwijk 4-1, con Erick Gutiérrez de titular y jugando todo el encuentro, con lo que PSV llegó a 40 puntos y retuvo el liderato general, dejando al Ajax en el segundo sitio con 39 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)