Esperanzados con que hoy sí les toque, miles de adultos mayores hacen fila en los nueve puntos de vacunación de Guadalajara para la aplicación del biológico contra el Covid-19.

Prevalecen las condiciones adversas, falta de organización y sana distancia en la segunda jornada, pero también proliferan los gestos de buena voluntad. La señora Irma Cuevas, por ejemplo, lleva alimentos a los adultos mayores que tienen días aguardando en el Parque San Jacinto:

“Cada cuatro horas, cinco horas, pues les hablo ‘¿todavía no?, no’, ya les traigo taquitos dorados, en la noche una cenita y ahorita el café y al rato Dios quiera que ya la comida la pasen en su casa”.

En el CUAAD de Huentitán, automovilistas permiten a otros adultos mayores que suban a sus vehículos para también puedan ser vacunados en el servicio Drive Thru. Policías de Guadalajara apoyan a adultos mayores con problemas de movilidad a trasladarlos por el Parque Agua Azul y en otros puntos entregan agua. Pero una de las mayores muestra de solidaridad y amor son los hijos y familiares quienes hacen fila para no exponer a sus adultos mayores al sol. (Por Héctor Escamilla Ramírez)