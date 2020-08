Para la cadena de cines Cinépolis, el abrir sus complejos aún con pocas ganancias es la única opción para la industria, así lo reveló en exclusiva para Notisistema, el director de relaciones públicas de Cinépolis, Ramón Ramírez:

“O abrimos con las condiciones que ahorita nos tengan y entender que ahorita por lo pronto perdamos, pero perdamos menos, pero si no reactivamos esto, va a ser como un círculo vicioso y lo que necesitamos generar es círculos virtuosos, que las distribuidoras confíen en que hay cines abiertos para que nos liberen películas y que la gente vaya a una sala de cine no solo porque se siente seguro, porque Cinépolis u otras cadenas cumplen con sus protocolos si no porque además son películas que quieren ir a ver.”

Además, el director de relaciones públicas de Cinépolis mencionó que la cadena se vio obligada a cerrar algunos complejos en México con la finalidad de conservar el mayor número de empleos posibles. (Por Katia Plascencia Muciño)