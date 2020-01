Luego que dueños de establecimientos denunciaron requerimientos de pago del Ayuntamiento de Guadalajara hasta por 150 mil pesos, adeudos porque nunca dieron de baja licencia comerciales pasadas, el municipio señaló que los afectados pueden acudir a la Tesorería a resolver estos pendientes e incluso se les llegan a condonar.

En ciertos casos los adeudos son de hace más de una década.

La tesorera municipal, Sandra Tovar, señaló que lo que se busca no es recaudar este dinero sino generar orden en sus padrones, porque hubo personas que nunca realizaron el trámite de darse de baja:

“Ya no hace el trámite de dar de baja esa licencia, luego viene otro más y saca otra licencia de giro y viene otro más saca otra licencia de giro y entonces tenemos ahí un tema de que las licencias de giro pues están vigentes en nuestro sistema, pero no están en operación en la calle”.

La tesorera señaló una estimación de aproximadamente 45 mil licencias que están activas, pero no se encuentran en operación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)