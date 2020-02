En busca de facilitar la rifa del avión presidencial, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a las Leyes General de Bienes Nacionales y para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. El legislador, Raúl Bonifaz, presentó la propuesta.

“Se trata de una iniciativa que añade el sorteo como un mecanismo para enajenar los bienes que por sus características o por las condiciones de mercado no han podido ser vendidos, comprar un avión para los viajes presidenciales y sus colaboradores fue un exceso, no podemos hoy continuar avalando la opulencia ante una realidad con pobres al extremo y en grandes cantidades, no permitiremos que mientras el pueblo se degrada y se sume en hoyos de vida sin expectativas, se tenga un avión con comodidades excesivas, fastuosas”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y discusión. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)