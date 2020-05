El acuerdo que bloquea la entrada al mercado de centrales solares y eólicas no significa que se esté nacionalizando ni estatizando el sector eléctrico, sino simplemente poner orden y piso parejo en favor de la Comisión Federal de Electricidad, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estaban haciendo jugosos negocios en la Comisión Federal de Electricidad, no sólo a costillas del erario, sino afectando al pueblo, porque al pagar más por la energía eléctrica que se les compraba a estas empresas se tenía que aumentar el precio de la luz. Ahorita hay una campaña hasta en los periódicos más famosos del extranjero, que íbamos a estatizar, ¡no! Lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la Comisión Federal de Electricidad. No vamos a permitir la corrupción, se acabaron los abusos, y no es nacionalización”. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)