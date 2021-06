Rescatistas de la Unidad Estatal de Protección Civil trabajan desde este miércoles en la recuperación de un cadáver en la región norte de Jalisco.

La dependencia informa que se busca el cuerpo de un menor de edad que fue arrastrado por la corriente del río Chapalagana, en la localidad wixarika de San Andrés Cohamiata del municipio de Mezquitic.

Se informa que algunos pobladores del sitio tienen identificado el punto donde estaría el cuerpo del menor, sin embargo no proporcionaron correctamente su ubicación y se les está buscando con ayuda del helicóptero.

Hasta el momento no se ha logrado definir las razones por las que el menor cayó al río y fue arrastrado, por lo que todavía no se le puede considerar como la primera víctima del temporal. (Por José Luis Escamilla)