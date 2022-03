Tras cumplir cuatro meses en la congeladora legislativa, el diputado Enrique Velázquez de Hagamos afirmó que cuenta al menos con la promesa de los otros diputados locales de discutir la reforma que se requiere para impulsar la donación de órganos. Dicha modificación en resumen, convertiría a todas las personas en potenciales donadores de órganos a menos de una manifestación expresa y por escrito que no desean serlo.

Señaló los diputados pidieron una semana para revisar el tema. Velázquez mencionó que no presionará que voten a favor, pero cuando menos que expongan por qué no apoyan el dictamen.

“Había una total indiferencia al tema, mucha desinformación sobre el tema del tráfico de órganos. La verdad es que estas historias de miedo que dicen que te pueden quitar los riñones y dejarte en una tina o que el paramédico te deja morir, ha hecho mucho daño, la gente cree eso”.

La donación tácita sólo sería cuando la persona presenta muerte cerebral. En Jalisco hay mas de cuatro mil 500 pacientes en espera de un riñón. (Por Héctor Escamilla Ramírez)