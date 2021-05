Habitantes de colonias cercanas a Tabachines, que tampoco cuentan con servicio de agua potable, se dicen molestos por los vecinos de un pozo del SIAPA evitan que las pipas de distribución gratuita se abastezcan en este punto como protesta porque, aseguran, desde que cargan de agua ahí, ellos no tienen ni gota en sus casas.

Ejemplo de esta molestia es lo publicado por el comité vecinal de Balcones de la Cantera en su cuenta de redes sociales, en donde explican que debido a que el pozo está tomado por los manifestantes las pipas tardan más en llegarles. Sin embargo, los vecinos que desde el jueves tiene tomado el pozo aseguran que el SIAPA mal informó a los representantes de vecinos con los que se reunieron el pasado viernes, pues existen otros pozos cercanos que se pueden usar, y sólo buscan generar conflicto entre las colonias.

Para evitar que esto escale, los habitantes de Tabachines buscarán reunirse con los representantes de las demás colonias y explicarles los motivos de su protesta.

En tanto, aseguran que no liberarán el pozo hasta que no se regularice el servicio de dos días con agua y dos días no para todas las colonias de la zona. (Por Aníbal Vivar Galván).