La bancada de Hagamos en el Congreso del Estado adelantó buscarán los recursos jurídicos para impugnar la sesión de este jueves por la madrugada en el Legislativo donde se aprobó el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el año 2022 y donde no se incrementó el recurso para la Universidad de Guadalajara. El diputado Enrique Velázquez afirmó que hubo irregularidades procesales y violaciones a la ley en la forma en que se llevó a cabo la sesión. De momento hay dos elementos en vista:

“Estamos viendo que alternativas tenemos por dos cosas, mira, una es que pues no se presentó con 24 horas el dictamen para decir cosa menor, es lo legal, eso dice la ley, no lo conocimos 24 horas, digo sino lo conocimos 15 minutos antes que iniciara la comisión”.

El otro aspecto es que los anexos del presupuesto también son responsabilidad del Legislativo y se le está entregando la facultad al Ejecutivo.

Velázquez lamento qué otros partidos políticos incluyendo Morena y Futuro cedieran a las negociaciones para aprobar un presupuesto que afectaba a la Universidad e insistió que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, estuvo detrás de varias de las presiones a las fuerzas políticas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)