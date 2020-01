El Partido Encuentro Social cuenta con el apoyo de sus aliados políticos y por ello impulsará una reforma electoral que le permita mantener la alianza con Morena, el PT y el Verde Ecologista, asegura el coordinador de los diputados del PES, Jorge Argüelles.

“De esta manera podríamos ir en alianza con nuestros aliados de Morena y esto lo hacemos simplemente por un derecho que ya tenemos adquirido y lo digo claramente, Encuentro Social siempre ha existido, no somos un partido de reciente creación, simplemente los que decidieron quitarnos nuestro registro lo hicieron arbitrariamente y estamos pidiendo ir de nueva cuenta en alianza con otros partidos nacionales”.

Y es que de acuerdo a la Ley vigente, los partidos de nueva creación no pueden aliarse con partidos consolidados y aunque el PES no es nuevo, debido a la pérdida de su registro nacional, aunque cumple con los requisitos para su reinscripción para efectos jurídicos, estará inscribiéndose como si antes no hubiera existido. (Por Arturo García Caudillo)