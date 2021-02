En Tlajomulco de Zúñiga meten orden a los mototaxis.

Desde el pasado 15 de febrero se lleva a cabo un registro de estos minivehículos de pasajeros, cuya cifra en este municipio rebasa ya los dos mil 500 entre mototaxis y camionetas particulares.

El responsable de Soporte Técnico de Tlajomulco, Taiko Figueroa, detalla.

“Así de sencillo, regular, ya por fin regular a todo este grupo que tienen 13 ó 14 años trabajando de manera irregular -¿Cuántos mototaxis circulan en Tlajomulco?- Mira, con todo y vehículos y camionetas tenemos un aproximado de dos mil 500 tipos de vehículos -¿Y qué anomalías han encontrado?- Menores de edad, no cuentan con documentos, no hay una formalidad laboral de ellos”.

Según el funcionario de Tlajomulco las áreas con mayor presencia son Santa Fe, Chulavista y la zona Valles.

El 80 por ciento de sus conductores no cuenta con licencia de manejo; el 30 por ciento son menores de edad y el 10 por ciento son mujeres. (Por José Luis Jiménez Castro)