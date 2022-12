Luego de la propuesta presentada en la pasada sesión del pleno de rebautizar espacios públicos y vialidades de Guadalajara en homenaje al exgobernador Aristóteles Sandoval, el presidente municipal tapatío, Pablo Lemus, señaló que se buscará sea una avenida y no sólo una calle.

“Yo no diría una calle, yo diría una avenida de Guadalajara pudiera llevar también el nombre de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Me parece que es algo muy justo en su papel que tuvo como legislador local, como regidor, como presidente municipal y por supuesto como gobernador de Jalisco”.

El asunto envió a la comisión de Asuntos Metropolitanos y a la de Gobernación. No se adelantó qué vialidad pudiera recibir el cambio de nombre.

Esta mañana el edil participó en la entrega de cinco motocicletas para la operación de los Servicios Médicos Municipales. Tuvo una inversión de 4.3 millones de pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)