Diputados del partido Hagamos informaron que presentarán una iniciativa para una contrareforma a la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, luego que, desde 2018, algunas profesiones, para contar con la cédula estatal es obligatorio que pasen por procesos anuales de certificación.

A decir del legislador Enrique Velázquez, el condicionar el derecho a ejercer es violatorio a los derechos laborales.

Explica el legislador que no se está en contra de la capacitación y actualización sino a la sobreregulación porque finalmente estos profesionistas ya están titulados.

“Que esta certificación no estamos en contra de que se hagan, las certificaciones son así como las maestrías, los diplomados, los mismos colegios pueden capacitar a sus agremiados con la intención de que sea un plus y que el profesionista lo pueda exhibir como parte fundamental de decir yo soy especialista”.

Por ejemplo, entre las profesiones que están obligadas a certificarse anualmente se encuentran los abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, médicos, enfermeros, homeópatas, nutriólogos, odontólogos, veterinarios o químicos farmacobiólogos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)