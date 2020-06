El bailarín Isaac Hernández no quita el dedo del renglón y podría regresar a los escenarios mexicanos con “Despertares”, un espectáculo reconocido como uno de los eventos de ballet más importantes a nivel mundial, así lo mencionó en exclusiva para Notisistema, Laura Fernández, mamá del bailarín:

“Pues dice que no ha conseguido, no ha habido oportunidad de volver a tocar el tema, pues yo creo que no se resigna a dejarlo ahí y yo creo que en alguna oportunidad que haya, pues que se pueda volver a retomar, si pueden considerarse algunas otras condiciones para hacerlo.”

Por lo pronto, la familia Hernández Fernández se prepara para el seminario en línea Pirouetteando, que se llevará a cabo del 6 al 25 de julio y que contará con la participación de bailarines y maestros profesionales de ballet, como lo son Isaac y Esteban Hernández. (Por Katia Plascencia Muciño / FB Auditorio Telmex)