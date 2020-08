Este fin de semana, vecinos de la colonia Seattle en Zapopan recabaron firmas para que no se cierre la calle 12 en su cruce con la avenida Aurelio Ortega, pues atoraría toda la vialidad de la zona, explica un vecino:

“Recolectamos firmas en dos módulos, uno en la calle 4 y Aurelio Ortega y otro en San Jorge y Aurelio Ortega / para que se abra la calle 2 / para que no se tapen, para que el machuelo ese se quite y tengamos libre el paso libre tránsito. Ese es el objetivo”.

Este día a las 12, vecinos inconformes por el cierre de la calle 2 y la avenida Aurelio Ortega en Zapopan, estarán dando a conocer su posición sobre esta obra del Ayuntamiento que dicen no fue consultada. (Por José Luis Jiménez Castro)