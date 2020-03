Chivas confirma que sí hará la petición a la Liga MX, y pese a que ya no se puede por reglamento, buscar posponer el juego ante Querétaro de la fecha 11. Dice el técnico Luis Fernando Tena que esperan una buena resolución para no tener que cerrar puertas a futuros apoyos al tricolor.

“El argumento que nos han quitado seis jugadores a la selección nacional y nosotros estamos tratando de colaborar en todo, sino nos vamos a tener que poner en el plan de otros de no prestar jugadores, y no queremos llegar a eso. Encontrar una buena solución, aunque estamos claro que el reglamento dice que no se puede cambiar la fecha, pero queremos ayudar y espero sean flexibles tanto la federación como Querertaro para encontrar una fecha para todos”.

(Por Martín Navarro Vázquez / Foto: Cuartoscuro)