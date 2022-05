El gobernador del Estado, Enrique Alfaro se reunió esta mañana con los integrantes de la Caravana de la Dignidad Wixárika previo a su traslado de la carretera a Colotlán al Centro de Guadalajara donde tendrán actividades.

El mandatario de Jalisco se comprometió a apoyarlos en su movilización hasta la Ciudad de México y posteriormente buscar un encuentro con el gobernador de Nayarit, Miguel Angel Navarro, en busca de destrabar el conflicto de tierras que los wixaitari tienen con ganaderos del estado vecino que reclaman como suyas más de 10 mil hectáreas.

“Yo me comprometo además de la visita allá para que nos pongamos de acuerdo en los siguientes pasos yo buscaría de inmediato al gobernador de Nayarit para hacer una reunión de trabajo, pero va a ayudar mucho lo que acuerden con el presidente, porque políticamente esa parte es clave”.

Aunque los wixaritari han recibido sentencias a su favor como propietarios de las tierras, no se les han restituido. Acusan que instituciones incluso reconocen a las comunidades como parte de Nayarit, por lo que no pueden acceder a apoyos de autoridades de Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)