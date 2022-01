Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su administración dará todas las facilidades necesarias para que se lleve a cabo y no se retrase la venta de Banamex.

“Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demoren, que no haya tácticas dilatorias. Y si es necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales”.

Pero para que la compraventa sea ejemplar, el Gobierno de la República propondrá que los nuevos dueños sean mexicanos, con solvencia económica, sin adeudos fiscales, que paguen los impuestos correspondientes y que el fondo cultural de este banco sea para el disfrute del pueblo. (Por Arturo García Caudillo)