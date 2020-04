Tras reconocer la inviabilidad de estudiar en casa para una gran cantidad de estudiantes y maestros durante el aislamiento social por el Covid-19, el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, dio a conocer la estrategia para salvar el calendario escolar:

“El Semestre 2020-A en la Universidad de Guadalajara no se perderá, se concluirá con éxito en la modalidad en línea. El segundo punto es que vamos a ampliar los pasos para las evaluaciones y la asignación de las calificaciones de Semestre 2020-A”.

La UdeG tiene que ser sensible, creativa y flexible para evitar que haya rezago. Admite que no todos los maestros ni todos los alumnos, tienen conectividad ni acceso a una computara. (Por Gricelda Torres Zambrano)