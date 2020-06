Ante el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero, el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Juan Pelayo Ruelas, indica a Notisistema que tramitarán entre este martes y jueves un amparo para proteger la nómina de tres ayuntamientos.

“Lo que es la nómina es inembargable. El salario de los trabajadores es intocable en este sentido y por eso cabe el amparo. Si los presidentes municipales no nos resuelven en un par de días, tenemos la opción de nosotros tramitar el amparo de manera colectiva en cada ayuntamiento para que puedan disponer de su dinero los trabajares”.

Pelayo Ruelas manifiesta su preocupación, porque Autlán, Casimiro Castillo y el Grullo no pudieron pagar la nómina. En Ixtlahuacán no tienen representación sindical. (Por Gricelda Torres Zambrano)