Desde el ayuntamiento tapatío buscan se modifique la Ley de Coordinación Metropolitana y crear una figura que involucre más a los regidores y direcciones municipales en temas a nivel ciudad.

El regidor Miguel Zárate, promotor de la iniciativa, expresó que si bien existen otros entes que toman decisiones en temas metropolitanos, no hay ninguno que permita a las oficinas de los municipios coordinarse. De este modo se eliminaría el añejo problema de calles que no se atienden por encontrarse en los límites municipales y nadie se responsabiliza de ellas.

“Por eso creo que es importante que a través de una figura que nos permita comunicarnos a los regidores de los distintos municipios, ayudar o coadyuvar a que pueda penetras a las estructuras municipales”.

La reforma también permitiría crear leyes y reglamentos homologados, y que no tengan disparidades como la ley antiplásticos recientemente aprobada en Zapopan y Guadalajara. (Por Héctor Escamilla Ramírez)