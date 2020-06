Con el antecedente, solo en la actual legislatura, de dos diputados que llegaron a la curul por un partido y se cambiaron de camiseta en el arranque, la diputada priísta, Sofía García Mosqueda, busca quitar el cargo a los legisladores que llegan por una lista de partido y no se quedan en sus bancadas.

Se trata de una reforma a la Constitución local y al Código Electoral para precisar que los espacios plurinominales, o de lista, le corresponden a la bancada de ese partido, por tanto, si cambian de bando por decisión propia o del partido, será cesado del cargo.

Se indica además que la manifestación expresa o implícita de los diputados por abandonar su fracción implica la renuncia al cargo.

“Se van con lo que no es suyo, lo que no ganaron y todavía indignados como si les hubiera costado obtener lo que siempre se les regaló”.

En esta legislatura, Ismael Espanta Tejeda dejó Morena para sumarse a MC, mientra que Héctor Pizano dejo al PRI para irse a las filas del partido naranja. (Por Mireya Blanco)