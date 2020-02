La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que se buscará se imponga la pena máxima a los presuntos presuntos feminicidas de la niña Fátima, quien fue hallada muerta, y se reforzarán las acciones contra la violencia de género,

Anunció que publicarán un acuerdo para instruir que no se sancione ni haya represalias contra las mujeres que se sumen al paro nacional convocado para el 9 de marzo:

“Estamos publicando un acuerdo en donde establecemos que se instruya a las personas titulares de las alcaldías, dependencias, organismos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México para que no se ejerza ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia contra las mujeres trabajadoras, que ese día no se presenten a laborar”. (Foto: Cuatoscuro)