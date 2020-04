El presidente de los Leones de al UdeG, Alberto Castellanos, dijo a Notisistema que lo particular contemplan la posibilidad de no participar en la Liga de Desarrollo y que junto con otros equipos, analizan la posibilidad de llevar la desaparición de la Liga de Ascenso al TAS.

“Quienes hemos dado la batalla hasta el momento hemos sido por su puesto Mineros, Mérida, Correcaminos y nosotros, ahorita estamos en el análisis jurídico y una vez que se defina la vía que vayamos a seguir, pues entonces ya se definirá quiénes aparecen en la demanda y quiénes no, ojalá y podamos ir todos en la misma. Hay un par de despachos uno aquí en la Ciudad de México, otro en España y estamos valorando todavía”.

En tanto la Federación Mexicana inició este lunes con sus mezas de análisis sobre la Nueva Liga de Desarrollo. (Por Manuel Trujillo Soriano)