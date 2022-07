Luego del ultimátum de los alcaldes cuyos municipios tienen contrato con la empresa Caabsa, la compañía reconoció problemas logísticos desde el cierre del vertedero de Los Laureles y que al no contar con un sitio óptimo para la disposición final de los residuos, afecta sus operaciones.

Mencionan que iniciaron procesos de certificación y realizan el monitoreo las 24 horas para garantizar el servicio de los cuatro municipios, para lo cual están trabajando 163 ruta de recolección en Guadalajara, El Salto, Tlajomulco y Tonalá.

Sobe el reclamo de los ayuntamientos, el director jurídico de la empresa, Óscar Hernández Pérez, expresó.

“Información que fue entregada en tiempo y forma a los municipios, en un ánimo como siempre de transparencia y obviamente pues también son nuestros clientes, son nuestros clientes nosotros no tenemos por qué no dar la información a nuestros clientes”.

Afirmó que diariamente se está informando a los municipios el grado de cumplimiento y la cobertura, y defendieron que durante la pandemia, no se dejó a un lado la recolección. (Por Héctor Escamilla Ramírez)