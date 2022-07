Aunque en las últimas semanas mejoró el servicio de recolección de la empresa Caabsa, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, advirtió que este se deberá mantener de forma constante al menos los próximos seis meses para que no se lleve a cabo la revocación de la concesión.

Expresó el edil que en este momento el servicio está al 90 por ciento de efectividad, pero no basta:

“Entonces este nivel del 90 por ciento debe de ser mantenido durante seis meses, para que nosotros no revoquemos la concesión, pero lo que nosotros hemos solicitado, además de mantener el servicio a 90 por ciento continuo, estamos solicitando también la compra de nuevas unidades, más camiones para Guadalajara”.

De las 30 nuevas unidades que está pidiendo para los cuatro municipios, 19 de ellos serían para Guadalajara. Señaló que otras demandas de los municipios es la contratación de más personal, el fortalecimiento de rutas y tener mayor vigilancia en que se cumplan los recorridos de los camiones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)