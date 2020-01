El solicitar a la milicia permiso para portar arma de fuego es un tema personal de cada funcionario, señala el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra, quien desconoce cuántos miembros del gabinete andan armados.

“Esos temas son derechos de ciudadanos y cada quien puede ejercerlos como considere..sabe cuántos funcionarios portan arma de fuego?… No no esos son temas de orden personal..usted porta arma de fuego?… es un tema personalismo de cada quien, yo no porto arma, pero son temas, son derechos de los ciudadanos contemplados en la propia Constitución”.

La Polémica inició tras señalamientos que el gobernador Enrique Alfaro y el Coordinador de Seguridad, Macedonio Tamez iniciaron el trámite el año pasado. (Por Claudia Manuela Pérez)