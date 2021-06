Uno de los temas que no estaba en el guión para la Secretaría de Bienestar al reanudarse hoy el registro del programa 68 y Más, es la cantidad de adultos mayores que aún ya están inscritos y con tarjeta en mano nada más no les llega el dinero.

“Desde hace ocho meses, nueve meses, nada, ni en la tarjeta, pues no lo puedo sacar así”

“-¿Cuánto tiempo lleva que no le depositan?- Desde noviembre –¿No le han depositado?- Me dijeron que en mayo ya iban a empezar a depositarme, pero ya estamos en junio y por eso venimos”.

Hay casos de adultos mayores en los que a más de un año de haber quedado inscritos en el programa 68 y Más, no han cobrado ni un solo bimestre. (Por José Luis Jiménez Castro)