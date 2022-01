Ante las críticas por su posición sobre la militarización del país, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, aseguró que cada vez son menos las quejas en contra de la actuación de las Fuerzas Armadas.

“Basta decir que de 2019 a 2021 las quejas recibidas ascendieron a mil 277, mientras que en los otros primeros años del sexenio anterior fueron 2075. Eso no significa que hayan desaparecido las violaciones a derechos humanos o que la CNDH no tenga que hacer su tarea de vigilar, investigar y recomendar, pero sí que estamos entrando a otra etapa y que de 2018 a la fecha las quejas contra el ejército no se han disparado de manera notoria”.

Y aseguró que el periodo más crítico de quejas contra la actuación del Ejército es el que va de 2010 a 2012, cuando se recibieron 4 mil 600. (Por Arturo García Caudillo)