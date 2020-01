Saturan los cadáveres sin identificar al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, actualmente mantiene bajo resguardo los restos mortales de mil 65 personas fallecidas sin identificar, lo que significa el número más elevado desde su creación hace 22 años.

De la totalidad de cuerpos sin reclamar, la mayoría se encuentran en la sede central en la Zona Metropolitana de Guadalajara, aunque el micro sitio del instituto no permite discriminar por sede.

De las mil 65 personas fallecidas sin identificar, el nueve por ciento son mujeres, el 75 por ciento son hombres y en el 15 por ciento de los casos no se pudo determinar su sexo, por las condiciones en que fueron encontradas las víctimas.

Estas cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aún no incluyen todos los cadáveres encontrados en las últimas semanas en la fosa clandestina de Tlajomulco o en el predio de Matatlán en Tonalá. (Por José Luis Escamilla / Foto: Archivo)