Chivas tuvo una mala noche en casa, al caer por 1-0 ante el San Luis en su partido de la fecha 2 del Torneo de Apertura, los potosinos sacaron el triunfo con solitario tanto de Facundo Waller y sobre la que ha sido la peor actuación del Rebaño bajo el mando de Ricardo cadena, el propio timonel reconoció que la falta de gol sigue siendo el principal problema de su equipo.

“La falta de gol es lo que nos ha estado ahorita afectando, en cuento al funcionamiento hemos estado buscando tener variantes sabemos que los equipos también nos analizan, nos obligan a tomar decisiones en cuanto al funcionamiento del equipo para buscar tener esa posibilidad de generar cosas diferentes”.

El entrenador del San Luis, André Jardine molesto porque le anularon un gol a su equipo, se presentó en la conferencia solo para felicitar a su plantel.

“Mis jugadores dejaron todo dentro de la cancha y merecieron los primeros 3 puntos, respeto mucho el trabajo de todos, pero como no puedo hablar de todo lo que me gustaría por motivos que ustedes saben, mis disculpas a todos pero mi entrevista hoy se cierra en esta pregunta felicitando a mi equipo por la entrega y por todo lo que hicieron”.

En dos juegos en casa, Chivas no pudo anotar gol y anoche la desesperación de los aficionados se hizo presente en las tribunas con el grito homofóbico que obligó al árbitro a suspender del partido por 5 minutos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)