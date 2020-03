Debido a la contingencia por el Coronavirus, en los últimos días disminuyó hasta 80 por ciento el turismo en Puerto Vallarta, lamenta el presidente municipal, Arturo Dávalos, quien indica que también en ese municipio se unieron al llamado de “Quédate en casa” para evitar contagios:

“Por supuesto, por supuesto los barcos pues no están llegando ahorita, los cruceros, claro que hay afectaciones en turismo porque la gente no viene, hay afectaciones en comercio, en restaurantes, comercios, taxistas. Aquí vivimos del turismo y si hay turismo nos va bien y si no hay turismo pues nos va mal, yo pienso que el 80 por ciento”.

Agrega que en Puerto Vallarta no se han presentado hasta el momento casos de Coronavirus. (Por Claudia Manuela Pérez)