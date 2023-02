Los Tigres de Licey de República Dominicana cobraron revancha al derrotar por 8-3 a los Cañeros de los Mochis en las semifinales de la Serie de Béisbol del Caribe, Caracas 2023 y clasificaron a la final del Torneo, mientras que el equipo mexicano sólo podrá pelear por el tercer lugar.

El manager de los Cañeros, José Moreno, se quejó de la decisiones de los umpires y descartó que su equipo se hubiera confiado por haber llegado como primer lugar.

“Es muy difícil batallar todo el juego con decisiones del árbitro en lo que es bolas y strikes, con esto no estoy quitándole mérito a República Dominicana que hizo un excelente trabajo. No, no, para nada, no nos confiamos para nada salimos a jugar nuestro mejor béisbol, las cosas no se nos dieron hoy y mañana es otro día y vamos a tratar de lograr ese tercer lugar”.

El abridor de la novena mexicana, Matt Pobereyko, tuvo una mala salida y dejó el montículo en la cuarta entrada tras haber recibido cuatro carreras con las que Dominicana fincó su triunfo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)