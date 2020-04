Aunque reconoce que no es como para echar las campanas al vuelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se congratuló por que la contracción de la economía mexicana durante el primer trimestre del año, no fue la vaticinada por los expertos.

“El INEGI da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre enero, febrero y marzo. Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída, y afortunadamente no fue así: 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre noviembre, diciembre del año pasado, 1.6. Entonces. No es victoria porque viene lo más difícil”.

Habrá que esperar al segundo y tercer trimestres, explicó, pero la estrategia es dispersar recursos entre los que menos tienen para incentivar el consumo interno y que la crisis sea breve. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)