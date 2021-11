El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, calificó como histórico que la Suprema Corte diera entrada a la controversia constitucional y emitiera una suspensión para impedir la reasignación de 140 millones de pesos por parte del Ejecutivo del Estado.

La UdeG no aparece como órgano autónomo previsto en la Constitución de Jalisco, sólo descentralizado, no obstante, cuenta con autonomía conferida por la Constitución Mexicana y a decir del rector, esto fue elemento para que se le dieran entrada al recurso que presentaron.

El rector reconoce que de momento no se les van a entregar los 140 millones de pesos a la casa de estudios.

“Lo que sí mandato la Suprema Corte y hay que decirlo con claridad es que ese dinero debe resguardarse y debe estar en la partida de origen y que cualquier acuerdo que se haya realizado, cualquier acto para mover ese dinero, si ese dinero todavía esta debe quedarse y si no está debe reintegrarse”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)