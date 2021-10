En Jalisco serían alrededor de 200 mil menores de 12 a 17 años con alguna discapacidad, los que tendrían que vacunarse contra el Covid-19 , según disposición del Gobierno Federal.

El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que con este sector de la población cambiará la estrategia.

“El día viernes ocho tendremos una nueva reunión de Coeva para ver en el interior del estado y aquí en la Zona Metropolitana si estarán las instituciones vacunando a sus niños para en los lugares donde no hay IMSS y no hay ISSSTE puedan aplicarse ¿No va a ser en los módulos de vacunación?- No va ser en los módulos de vacunas, van a ser en hospitales.

Agrega que están a la espera de la llegada de las vacunas Pfizer para ese sector de la población y todavía no hay fecha de aplicación. (Por Claudia Manuela Pérez)