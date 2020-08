Desde hace una semana rescatistas de diferentes corporaciones buscan en las aguas del Río San Juan, en el municipio de San Juan de Los Lagos, a un hombre desaparecido luego de una fuerte tormenta.

Se trata de quien ha sido identificado como Juan Manuel Jiménez Flores, de aproximadamente 40 años, quien se presume fue arrastrado por la corriente.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, informa que se han recorrido casi 30 kilómetros del río San Juan y ahora cambiará la estrategia.

“En hacer operativos espaciados para esperar que las condiciones del río cambien y puedan permitir hacer una búsqueda en lugares donde al momento no se puede accesar”.

Como el cuerpo del señor Juan Manuel Jiménez Flores no ha sido localizado todavía no se le puede considerar la segunda víctima mortal de la presente temporada de lluvias. (Por José Luis Escamilla)