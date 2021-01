El proyecto de una nueva ciclovía de 6.4 kilómetros en Gigantes trae consigo retos logísticos, pues a lo largo del trayecto hay varios cambios de anchura de la calle.

De Calzada del Ejército a la 34, la vialidad mide alrededor de 10 metros; luego viene un tramo más generoso de 12 metros hasta Francisco Sarabia. Sin embargo, en la zona de San Andrés y hasta Tetlán se vuelve a angostar a ocho metros. Sería este tramo donde podrían darse atorones por la convivencia con el transporte público. Para algunos vecinos la ciclovía no cabe, pero otros señalan que no afecta su instalación al extremo derecho de la rúa.

“Le quita mucho espacio y realmente hay muy poco ciclista que realmente la use, es mucho estorbo”.

“No, no le veo complicaciones, pues en realidad el lado derecho no lo utilizan para nada, ni para estacionarse, más que nada para evitar accidentes”.

Autoridades señalaron que la ciclovía no será confinada con “quesadillas” o jardineras, sino que se colocarán bolardos abatibles y divisores llamados confibuses, como los ubicados en el Macrobús. (Por Héctor Escamilla Ramírez)