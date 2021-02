Están viendo la tempestad y no se hincan.

Desde hace algunos días en los bancos Banorte se aplica una nueva modalidad para atender a los clientes.

Consiste en que los usuarios sacan su turno a través de un código QR o mensaje de WhatsApp que les indica el turno que les toca.

Si bien este mecanismo podría dar más orden a los usuarios, la realidad es que se ha traducido en que las personas usen el celular a discreción en el exterior y en el interior del banco, entre ellos los asaltantes conejeros.

“Porque internamente te están mandando mensajes, que le están dando seguimiento a tu turno hasta que te toque y hasta la salida te dan las gracias o sea, pues sí es contradictorio”.

“Pues ahí tienes un problema de que tu mensaje y tu turno te va a llegar por WhatsApp, entonces está mal planteado que no te permitan utilizar el celular pero te van a avisar por celular que te llega tu”.

Este reportero pudo documentar que so pretexto de la nueva modalidad para repartir turnos la mayoría de los usuarios tenían su celular en la mano dentro del banco.

Por cierto, al menos el 50 por ciento de los asaltos de tipo conejero ocurren con clientes que acaban de salir de un Banorte. (Por José Luis Escamilla)