El ayuntamiento de Tlaquepaque implementará nuevas medidas en los tianguis del municipio, pero enfocadas a que puestos con giros no esenciales puedan seguir trabajando, pues comerciantes acusan que llevan tres meses sin laborar a causa de la contingencia sanitaria.

Los puestos serán tres metros más pequeños para que más comerciantes puedan ocupar espacios manteniendo la distancia. Además habrá un sistema escalonado con dos grupos de puestos no esenciales. El primer grupo será de ropa, juguetes, herramientas, artículos del hogar y plásticos, quienes tendrán la oportunidad de trabajar la primera y tercer semana de cada mes, el segundo grupo que son de cosméticos, accesorios de dama, calzado, viveros y blancos, trabajarán la segunda y cuarta semana de cada mes.

Juan Martín Núñez Morán, director de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, detalló:

“Esto todo con el afán de que no se aglomere tanto cada uno de los tianguis”.

En Tlaquepaque hay en total 65 tianguis operando con más de 20 mil comerciantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)