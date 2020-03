El portero del Atlas, Camilo Vargas, pide a los aficionados un buen comportamiento para que disfruten de un clásico sin violencia ante el Guadalajara.

“Son la esencia del futbol la gente que nos viene a ver y es la invitación a vivir un clásico en paz, más allá de la rivalidad que exista seguramente los dos equipos vamos a salir a ganar pero tenemos que mandar ese mensaje de paz de calma va a ver un bonito espectáculo no solo en los deportivo si no en lo que se tienen preparado para el medio tiempo por una bonita causa, entonces tener presenta que van a haber muchas familias, que va haber muchos niños y vivir un clásico en paz y que podamos disfrutarlo de la mejor manera”.

Por su parte el capitán rojinegro, Martín Nervo, aseguró que pese a las 4 derrotas consecutivas no llegan como victimas al juego del sábado contra las Chivas. (Por Manuel Trujillo Soriano)