Al cumplirse cinco meses por la pandemia de Covid-19 y con cerca de 60 mil 500 muertes, se percibe a más personas con cubrebocas.

Aunque no se ha logrado disminuir la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el presidente de la Cámara de Comercio, Xavier Orendáin, indica que la campaña para su uso intensivo va por buen camino, porque se han distribuído ya en 115 municipios del estado.

“Por supuesto hemos encontrado de todo, desde la señora que con mucha generosidad dona cinco o diez cubrebocas o aquellas personas que te dicen yo no creo en el coronavirus y no lo uso. Sin embargo pues es un hecho que hoy es más común ver gente con cubrebocas que sin cubrebocas”.

La meta es distribuir un millón de cubrebocas es romper la cadena de contagios del Covid-19. (Por Gricelda Torres Zambrano)