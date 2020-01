En las recaudadoras municipales y estatales de Guadalajara de última hora cancelaron los simulacros de evacuación.

Esto ocurrió por ejemplo en la recaudadora municipal número Uno de Guadalajara de la calle Colón y Miguel Blanco, faltando 10 minutos para las 11 de la mañana:

“Me permiten su atención otra vez por favor, como les comenté hace un momento, en 10 minutos aproximadamente vamos a tener un macrosimulacro, va a sonar una alarma, por órdenes de Protección Civil del Estado de Jalisco las recaudadoras no vamos a participar en el simulacro, entonces toda la información que yo les di hace unos minutos cancélenla, vamos a seguir con las operaciones normales, no se pongan nerviosos, no va a pasar nada, las personas que tenemos chalecos estamos a sus órdenes, no hagan caso a la alarma, es un simulacro a nivel nacional”.

La decisión se tomó en virtud de la gran cantidad de personas de la tercera edad y con discapacidad que a estas alturas del mes aún pagan su refrendo y predial y que el simulacro pudo haberles causado un caos. (Por José Luis Jiménez Castro)